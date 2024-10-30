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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki 3 şikayet ve 4 davadan feragat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:33
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        Akşener'e dava ve şikayetten feragat
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhindeki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından açıklama yaptı.

        Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" dedi.

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