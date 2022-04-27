Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm oyunları bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kur'an kurslarının kapatılmasından, Mushafların imhasına, camilerin kapılarına kilit vurulmasına, ezanın dilinin değiştirilmesine kadar ne yapıldıysa Kur'an muhabbeti silinemedi.
Ayasofya-i Kebir camini de aslına döndürerek hamdolsun oynanan tüm oyunları bozduk. Caminin müzeye çevrilmesinin ardından yıktırılan avludaki Fatih yadigarı medreseyi de aslına uygun şeklinde yeniden ihya ederek vakıf üniversitemizin hizmetine verdik.
"KUR'AN'I OKUYAN HİÇ KİMSE HUSUMET BESLEMEZ"
Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü medeniyet, tarih, kültür düşmanlığından hoyratlığından muhafaza eylemesini diliyorum.
Bir süredir kimi Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığı yaparak hatta Kur'an-ı Kerim yakarak kendilerine siyasi rant sağlamaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Bu vandallık cehaletlerinin işaretedir. Kur'an-ı Kerim'i tercümesiyle okuyan hiç kimsenin bu mübarek Mushaf'a husumet beslemesi mümkün değildir.
Kur'an'la tanışmak nurlu iklimine dahil olabilmek onun çağlar ötesi mesajlarına nüfuz edebilmek nasip meselesidir. Kur'an'ı okuyacaksınız ki gözünüz nasiplensin, dinleyeceksiniz ki kulağınız nasiplensin, hıfzedeceksiniz ki kalbiniz nasiplensin, yaşayacaksınız ki tüm gövdeniz ve benliğinizle nasip ummanına dalabilesiniz. Nasip olmayınca zahirdeki mensubiyetiniz ne olursa olsun Kur'an hazinesinden istifade edemiyorsunuz.
Asıl olanın Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşamak olduğunu asla unutmayacağız. Güzel okunmasını, onun önce kalplere, sonra zihinlere nüfuzunun ilk adımı olarak kabul ediyoruz.
Hamdolsun artık ülkemizde Kur'an eğitimine her yerde ve her seviyede erişmek mümkündür. İmam Hatip okullarımızda, diğer okullarımızda, Kur'an kurslarımıza çocukluktan erişkinliğe kadar dileyen herkese Kur'an-ı Kerim'i öğretecek altyapıya sahibiz.
"BU KONUDA LOKOMOTİFLİK GÖREVİ BİZE DÜŞÜYOR"
Diyanet Akademimizle önemli eksikliği gidererek tüm bu süreci bir adım öteye taşıyor çok daha nitelikli hale getiriyoruz. Kur'an-ı öğrenme özlemini dindirdiğimize göre bundan sonra enerjimizi ve vaktimizi onun anlaşılmasına, tefekkür edilmesine inanıyorum. Nüfus Müslümanlığından Kur'an Müslümanlığına geçecek bir inkişafa ihtiyacımız var.
Asırlar boyunca İslam dünyasının önderliğini temsilciliğini yapmış millet olarak bu konuda da lokomotiflik görevi bize düşmektedir. Kendimizi ve tüm insanlığın geleceğini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlatacağız. Bu duygularla Kur'an'ı Kerimi güzel okuma yarışmasına giren herkesi tebrik ediyorum."
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