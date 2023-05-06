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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de vatandaşlara sesleniyor

Giriş: 06.05.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerın kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık.

Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?

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