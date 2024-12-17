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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani'yi Beştepe'de kabul etti. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin inşasına katkı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarı adına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

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