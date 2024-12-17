Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani'yi Beştepe'de kabul etti. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
Giriş: 17.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin inşasına katkı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarı adına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin devam edeceğini belirtti.
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