Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.