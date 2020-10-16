Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Trudeau görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayii işbirliğindeki sorunların giderilmesine yönelik adımları ele aldı.

Erdoğan, Trudeau ile görüşmesinde, Kanadanın bazı askeri ürünlerin Türkiyeye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiyeye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtildi.

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