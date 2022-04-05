Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

AA / HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüşmesi sonrasında Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la da telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede diğer görülmeler gibi ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı da ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı başta ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.