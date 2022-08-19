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İsrail ile ilişkilerde normalleşme adımlarının atılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık.Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail'den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor." dedi.