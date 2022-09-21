Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiliz başbakanla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.