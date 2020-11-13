Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim vatanımıza göz dikerse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Biraz önce milletimizin emaneti olan tugay sancağımızı teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyoruz. Türk Ordusunun hiçbir sancağı son nefer can vermeden toprağa düşmemiştir. Ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Sizler de o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunu ispatlıyorsunuz.
TSK'nın her unsuru kazanılan zaferlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadelede eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne olduğunu gösteren komando birliklerimizin ayrı bir önemi vardır. Sizler bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın korkusu, milletimizin güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, ezanımıza göz dikerse kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletsizin birliğine, beraberliğine göz dikerse karşısında komandolarımızı bulacaktır.
1000 yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için toprağa giren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarımızda görev başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza etsin diliyorum."
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