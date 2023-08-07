Son Dakika fındık fiyatları belli oldu. 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen fındık fiyatlarını da açıkladı. Peki, "2023 fındık fiyatları ne kadar oldu, fındık taban fiyatı kaç TL oldu?" İşte 2023 fındık kilogram alım fiyatları...