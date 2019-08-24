24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"2 Haziran'daki yenileme seçiminde Cumhur İttifakı adayımız Eyüp Aytekin'e verdiğiniz destek dolayısıyla sizleri selamlıyorum. Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yerini aldı. İnanıyorum ki sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz Yusufeli'ni çok daha farklı yerlere tırmandıracaktır.
"YUSUFELİ BARAJI 7 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDECEK"
Yusufeli Barajı inşaatını inceleme fırsatını buldum. Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek 3'üncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Son 6 yılda yaşanan Gezi olaylarından ve 15 Temmuz'a kadar hedef bu eser olmuştur. Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların dikili bir ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz, onun karşısına dikilirler. Biz milletimizle el ele verdik, dayanışma içine girdik. Barajın yapımında yüklenici firmanın kararlılığını da alkışlıyorum. 2021 yılının Nisan ayında elektrik üretimi başlayacaktır. Hızla ilerliyoruz, bitireceğiz. Açılışına geleceğiz. Üretilecek elektriğin katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahip.
Sahilde Cankurtaran Tüneli'ne başladığımızda ne diyorlardı? Yaptık mı, yollar kısaldı mı? Biz uzağı yakın kıldık. Biz dertli olduk, dağları deldik. Bu tüneller bunun için açıldı, bu viyadükler bunun için yapıldı. 1 yılda bu baraj dolacak. Bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını başlatalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini iletti. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. Burada yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufelini inşa edeceğiz.
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