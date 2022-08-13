Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dün meydana gelen depremden dolayı Çorumlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 3,5 yıllık hasretin ardından dünyanın merkezi Çorum'da yine yüz yüze sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Biz Çorum'u özlemiştik, sizleri çok göresimiz gelmişti. Çorumlu kardeşlerimizin de bizleri göresi gelmiş.

Çorum'a olan bir şükran borcumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde bize verdiğiniz söze sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. O gün kışın soğuğu ve ayazına rağmen meydanlara sığmamıştık, Çorum bugün de tarih yazıyor.

Milletin adamı, milletin partisi Cumhur İttifakı varken gayrısına meyletmeyen tüm Çorumlulardan Allah razı olsun diyorum. Yine birileri çıkacak, şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler aramızdaki muhabbete kara çalmaya yeltenecek. Otel salonlarını dolduramayanlar şu sevgi selini hafife alacaklar.

ÇORUM'A YAPILAN YATIRIMLAR

Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorumla birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eserin açılışını bugün yapıyoruz.

Okulları, Kuran kurslarını, aile sağlığı merkezlerimizle 112 istasyonlarını, ilçe halk kütüphanesini Çorum'un emrine veriyoruz. 15 bin kişi kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak sporcularımızın kullanımına açtık.

Bundan 21 sene önce gönülleri fethetmek için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da hizmet davamızdan geri adım atmadık. Hayal kurmaktan vazgeçmedik.

Geriye dönüp baktığımızda ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Birileri masa kurup iftira üretirken, biz eser, hizmet üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor Ukrayna, yeri geliyor Rusya'dayız. Çünkü biz Türkiye'yiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınır ötesinde de teröristlerin tepelerine biniyoruz. Bunu da emanet silahlar değil, yerli helikopterlere, SİHA'larla yapıyoruz. 20 yıl önce savunma sanayisi yüzde 70 dışa bağımlı ülkeyi, silah ihraç eden ülke haline getirdik. Türkiye'ye adeta çağ atlattık. Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil oluyor, savaşan tarafları aynı zeminde buluşturabiliyoruz.

DÜNYADA ENERJİ KRİZİ

Avrupa kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Boru hattı projeleriyle ülkemizi en önemli enerji köprüsüne dönüştürdük. Arama sondaj faaliyetlerini kendi gemilerimizle icra ediyoruz.

Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza yansıması da farklı olacak.

Salı günü 4'üncü sondaj gemisini Mersin'den Mavi Vatan'a yolcu ettik. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz gibi güzel haber alacağımıza inanıyorum.

Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. AK Parti biz de memleket işi gönül işi demişiz. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz.

Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Artık CHP ve şürekâsı bırakın Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, arkada nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, sadece laf, iftira.

Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirerek gelmedi mi? Bunun mesleği bu. Şimdiyse oturduğu koltuktan kalkamıyor. Kasetle genel başkan olduğu partinin milletvekili adaylarının hangi kriterlere belirlendiği ikrar edilmeye başlandı. Ülkenin gündemini meşgul ediyorlar. Bay Kemal'in çok farklı özellikleri var. Birisi de SSK'nın başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Biz şuna bakacağız memleket işi gönül işi.

Şimdi artık bunlar, bu tür adımları atacak durumda değiller. Gittikleri her yerde yalan, yanlış bütün ellerinde olan büyükşehirlerde attıkları doğru dürüst adım yok. Geçen gün işsizlikle ilgili iddia ortaya atıyor. Bu zat bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, kendini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Milleti kandırmaya çalışmıştı. Sadece milleti değil, misafir oldukları kişileri de aldatmışlar.

Bunların yanında PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İP, ufak tefek birileri var. Bunlar milletten af dileyecekleri yerde işi pişkinliğe vurarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı pervasızlığı terörle mücadelede de sergiliyorlar. Kandili yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, PKK'nın siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor.

Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız için üzülüyorum. Polisimize, askerimize el kaldıranların yanında yer alanlardan bir şey olmaz.

Son 20 yılda sizler 15 seçimin tamamında bize sahip çıktınız. Rekor oy oranlarıyla desteğini esirgemediniz. Biz de Çorum'un çehresini değiştirdik. Çorum deyin sanayi, ihracat geliyor.