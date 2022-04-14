Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.50'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi önünde Mustafa Destici karşıladı.

Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

İki liderin 2023'te yapılması planlanan seçime ilişkin istişarede bulunması bekleniyor.