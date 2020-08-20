Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel yönetimler reformu mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"KOVİD-19 nedeniyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Çumra halkına da başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdi.

Partimizin 19'uncu yıldönümünü mütevazi bir programla kutladık. AK Parti 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş, katkı sağlamış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bize millete hizmet etme bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz.

AK PARTİ ULU BİR ÇINARA DÖNÜŞTÜ

AK Parti fidanı bugün 83 milyonu kuşatan ulu bir çınara dönüştü. Ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. 19 yılda Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış bir partiyiz.

14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 19 yılı alnımızın akıyla geride bıraktık. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi yatırımlarla tanıştırdık. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı eserinin müellifi milletimizin ta kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, Allah'a sadakatimize borçluyuz. Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe girişimine kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara boyun eğmedik. Daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik.

MİLLETİN EMANETİNİ SIRTLANLARA YEDİRMEDİK

14 Ağustos 2001'de Bismillah diyerek çıktığımız bu uzun ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. İçeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. 19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi, nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize görev edineceğiz. Milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz için gayret gösterirken, muhabbeti, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız.

ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR YENİDEN KABUS OLDU

AK Parti'nin alamet-i farikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz taahhütlerinin arkasında duran bir kadroyuz. İnanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim dönemlerinde atan tutanların bugün Haliç'i ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine rezillik. Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, toplanmayan çöplerle gündem oluyor. Sunulan hizmetlerin kalitesinde ciddi düşüşler var. Çöp, çukur, çamur yeniden insanımızın kabusu oldu.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK HORTLADI

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bazı yöneticilerin öç alma gayretiyle hareket ettiğini görüyoruz. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık.

25 Ağustos geliyor, inşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs nedeniyle geniş çaplı bir yolculuğumuz olmayacak. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili iki yurt gerçekleştirdik. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi analım istiyoruz. Çok anlamlı bir Malazgirt yine analım istiyoruz.

YERELDE YAŞANACAK EN KÜÇÜK SIKINTI...

1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını verdiğimiz için milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz. Ufkunuzu şehrin sınırlarına hapsetmemelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. Biz de size destek verecek, her türlü katkıyı sunacağız. Yerel yönetimler reformunu gündeme getirmeyi planlıyoruz. Mahalli idarelerimizin kronik sorunlarını hal yoluna koymayı hedefliyoruz.

AK PARTİ ÜYELİKLERİ

AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk, hep öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizim için yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Kadınlar da ana kademenin en önemli unsurlarıdır. Diğer partilerin böyle üye kaydı söz konusu değil. AK Parti üye kaydında bu noktada. Şimdi hedefimiz, yılda 1 milyon olmak üzere seçime kadar 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı şekilde gireceğiz.

Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için hizmetlerimizde planlamada gençlerimizi her zaman dikkate alıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız bir proje hazırlığı içinde. 3 yıllık yoğun ve titiz çalışmanın neticesinde kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri modellemesi çıktı. Gençlerimizin kişilik ve karakter gelişiminin desteklenmesi, spor faaliyetleri ile fiziksel gelişimlere katkı sunulması, kariyer planlamalarında kabiliyetlerin keşfedilmesi, teknoloji ve her türlü imkanı faydalı biçimde kullanmaları hedefleniyor. Bu çalışma ile aynı zamanda belediyelerimizin bir birleri arasında tecrübe paylaşımına vesile olacağız. Biz de belli aralıklarla çalışmayı takip edecek, ilgililerden bilgi alacağız. 2023'e giden yolda, önemli adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum.