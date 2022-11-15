Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziyelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında taziye mesajlarına teşekkür yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştığı fotoğrafla, Beyoğlu'ndaki saldırıda taziye mesajı ileten ülkelere teşekkür etti.

Erdoğan, "İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.