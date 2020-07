AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nun açılışında konuştu. Erdoğan, "Dünya salgın hastalıkla boğuşurken biz sadece en yüksek standartta sağlık hizmetleri vermekle kalmadık, yaptığımız açılış ve temel atmalarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik." diyerek başladığı konuşmasında Ayasofya ve Doğu Akdeniz konusunda itirazlarda bulunan ülkelere sert mesajlar verdi.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

- Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

- Daha düne kadar sürekli gizli açık yaptırım, ambargo, bedel ödetme tehditlerine maruz kalırken; bugün herkesin birlikte çalışmak istediği bir ülke haline geldik. Egemenlik haklarımız için attığımız adımlar genel olarak kabul görmekte, saygıyla karşılanmaktadır.

- Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil, Türklerin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmektedir.

- Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik ama bu millet bedel ödemekten çekinmemiştİir. Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın.

110 MİLYON TASARRUF SAĞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometre uzunluğundaki Amasya Çevre Yolu'nun şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen kentin dışına ittiğini belirterek, "Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Merzifon-Osmancık kara yolu güzergahında yapımı devam eden, her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, gazetecilere, Amasya'nın sabırsızlıkla beklediği çevre yolunu gurur ve büyük bir sevinçle Amasyalıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde çok önemli, çok özel çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var. AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek." diye konuştu.

Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Yılların sıkıntıları bir bir bitiyor. Badal Tüneli'ni de inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Onunla ilgili gerekli istişareleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında yine buraya gelerek, sizlerle birlikte bu sevince ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Amasya Çevre Yolu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amasyalıların ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz, şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Amasyalılar rahata, temiz bir havaya kavuşacak. Amasya'da egzoz emisyonu önemli ölçüde azalacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor. Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli."