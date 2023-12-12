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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğraya hakem Umut Meler'e telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan hakem Umut Meler'e telefon

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahada saldırıya uğraya Hakem Umut Meler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmeye Meler'i hastanede ziyarete giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aracılık etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:46
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        Cumhurbaşkanı'ndan Meler'e telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahada saldırıya uğraya Hakem Umut Meler'le telefonda görüştü. Meler'i hastanede ziyarete giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonundan Meler'le konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        GÖRÜŞMEYİ ALİ YERLİKAYA HESABINDAN PAYLAŞTI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakem Umut Meler arasındaki görüşmeye aracı olan İçileri Bakanı Ali Yerlikaya o anları X hesabından paylaştı.

        Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

        Öte yandan olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

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