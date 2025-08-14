Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri ve ithamları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 14:29 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:34
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

        İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

