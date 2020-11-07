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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, AK Parti İl Kongresi'ne katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla ülkemize barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

"KADERİMİZ MİLLETİMİZİN KADERİYLE BİRDİR"

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ni böyle önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahdi vefayı da elden bırakmadık. Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz.

"K.MARAŞ'A 35.5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Her kim milletle bağını koparıyorsa, partisiyle de bağını koparıyor demektir. Türkiye'nin demokrasisine yaptığımız katkının şahidi milletimizin kendisidir. Yaptığımız yatırımlardan ülkemizin tamamı faydalandı. 18 yılda K.Maraş'a, 35.5 milyar TL'lik yatırım yaptık. Şehrimize ikinci üniversiteyi kurduk. Şehrimize 39 spor tesisi, üniversite öğrencileri için yurtlar yaptık. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi hayata geçirdik.

"64 KİLOMETRELİK YOLUMUZU AÇIYORUZ"

Sağlıkta 14 hastane yaptık, 13 sağlık tesisinin de ihalesini gerçekleştirdik. TOKİ vasıtasıyla 4112 konut projesini hayata geçirdik. Bugün de şehrimiz için önemli olan 64 kilometrelik bir ulaşım projesinin açılışını yapacağız. Bu yolun ülkemize, bölgemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

K.Maraş'ı hızlı trenle tanıştıracak projenin etüd çalışmasını tamamladık. Havalimanımız yılda 2 milyon kişi tarafından kullanılmaya başlandı. K.Maraş'ın içme suyu sorununu tamamen çözdük. Kardeşlerim, el ele Türkiye büyüdükçe karşı saldırılar da artıyor.

"CHP'NİN ÇAPSIZLIĞIYLA ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇTI"

Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır. Bunun faturası hep millete çıkarılmıştır. Biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelmemizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden bu yana yaşadıklarımızı, kurulan tuzakları hatırlayın. Provokasyonları hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın.

"YILMADIK HAMD OLSUN KAZANDIK"

Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimiz nasıl yıktıklarını hatırlayın. Hamd olsun dik durduk ve bunun mücadelesini verdik. Gabar'da, Tendürek'te bunun mücadelesini verdik. Yılmadık ama sonunda hamd olsun kazandık. Biz bugünlere yüreğimizle çarpışarak geldik. Medeniyetimize saldıranların yüzüne gerçeği haykırmaktan hiç vazgeçmedik.

"AZERBAYCAN ZAFERE ÇOK YAKIN"

Haklının yanında olduk. Azerbaycan'ın da hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıldır topraklarından uzak kaldılar. Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da diyorlar. Oralarda emperyalistler var ve biz onların karşısında olduğumuz için orada bulunuyoruz. Biz oralarda olduğumuz için şimşekleri üzerimize çekiyoruz. Biz IMF düzenini kırmasaydık hiç kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı 2013'te biz bu borcu sıfırladık.

"KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK YAPACAĞIZ"

Ama CHP ne diyor, borçlanın diyor. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. İşte CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı. KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Rabbimin verdiği her nefesi bu kutlu mücadele için harcamalıyız. Milletimize daha layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız. Bu duygularla ilgi kongremizde görev üstlenecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."