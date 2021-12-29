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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Erzurum ve Artvin arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerle karşılaşmadan gidecekleri yere ulaşabilecek.

- Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 km'ye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecek. 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacak. Her ikisi de yüksek Turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yolu beraberinde yeni fırsatlar getirecek. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacak.

- Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri ulaştırmadır. Bu dönemde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 28 bin 473 kilometreye, havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. İnşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.

- Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en kapsamlı, en yeni, en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği dönemde, Türkiye altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.

- Sağlık alanındaki yatırımların önemini salgında hep birlikte yaşayarak gördük. Enerjide yaptığımız yatırımların ne denli önemli olduğunu gelişmiş ülkelerin enerji krizi yaşadığı şu dönemde daha iyi değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz altyapının hakkını hep birlikte vereceğiz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum

PİRİNKAYALAR TÜNELİ ÖZELLİKLERİ

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayan Pirinkayalar Tüneli 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşuyor. Tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.