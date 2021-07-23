Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
HAK SAHİPLERİNE ÖDEMELER YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.
ESNAFIN SIKINTISI KISA ZAMANDA GİDERİLECEK
Az önce İçişleri Bakanım da onu söyledi. İlk andan itibaren Arhavi dimdik durdu dedi. En ufak bir burada çılgınlık göstermedi. Dediler ki sabır ve siz sabrettiniz. İdarecileriniz olarak biz de sabreden vatandaşlarımıza karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Konut noktasında sıkıntı varsa, ki önümüze pek ciddi fatura çıkmadı. Daha çok esnaflarımızın maddi sıkıntısı var. İnşallah onları da bir an önce gidereceğiz. Ödemeleri en kısa zamanda yaparak sizlere ulaştıracağız.
"FELAKETE SABRETMEK AYRI BİR İMTİHAN"
Tabii ki felaket bir imtihandır. Ama ona sabretmek ayrı bir imtihan. Arhavi bunu gösterdi. Şunu bilesiniz ki, bu kardeşleriniz de bu tür felaketler karşısında pes etmez, imkanımız, gücümüz var. Elhamdülillah Türkiye eski Türkiye değil.
"DÜZE ÇIKANA KADAR BU İŞİ HALLEDECEĞİZ"
Şu anda güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda yolda bırakmaz, bunu böyle biliniz. Şu anda bakan arkadaşlarım yanımda. Milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanım yanımda. Hep birlikte inşallah düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz ve inşallah benim Arhavili kardeşlerim 'Allah devletimizden razı olsun' diyene kadar.
"2 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Çok teşekkür ediyorum, tekrar ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aranmakta olan 2 kardeşimizi bulmak suretiyle en azından aileleriyle huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum. Sağ olun, var olun, tekrar bayramınız mübarek olsun, cumanız mübarek olsun inşallah, teşekkür ediyorum.
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