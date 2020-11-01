Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Türkiye'yi Yüksek Hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk.

-YHT işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız

-Yük ve yolcu taşımacılığının bir arada yapılacağı hızlı tren hatları inşa ediyoruz.

-Ülkemizin demiryolu altyapısının tamamını yeniledik.

-Son 18 yılda yenilediğimiz demiryolu hatlarının uzunluğu 11 bin 590 kilometreye ulaştı.

-Anadolu bir baştan diğer başa demir ağlarla gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür.

153 MİLYON EURO'SU AB FONLARINDAN KARŞILANDI

-Bugün açılışını yaptığımız Samsun-Sivas rehabilitasyon projesi Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımıdır.

-Toplam tutarı 350 milyon Euro'yu bulan bu yatırımın 153 milyon Euro'luk kısmı Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanmıştır.

-(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır.

-Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.

Devamı gelecek...