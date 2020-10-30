Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz yaraları bir an önce sarmak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür"

"KENDİ AŞIMIZI UYGULAYACAK AŞAMAYA GELMİŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız" diye konuştu

Erdoğan, "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi." diye konuştu.

Erdoğan, "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buraya gelirken vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibarıyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak üzere harekete geçmiştir. AFAD, emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor.

"EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIMIZA İAŞEYİ SAĞLIYORUZ"

Bakanlarımız koordinasyonu bizzat sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Olayın şokundan kurtulamadıkları için evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza kaynak aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır. Bu arada Katar Devlet Başkanı aramış. Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler, kendilerine teşekkür ettik.

"BİZE DÜŞEN BİR ŞEY VARSA YUNANİSTAN'IN YANINDAYIZ DEDİK"

Bu arada Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis yine aynı şekilde aradılar zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir sorunsözkonusu değildi. Sağolsunlar onlar da 'herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa hazırız' dediler. Biz de şu anda böylme bir ihtiyaç yok, bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız dedik. İlham Aliyev kardeşimiz aradı. Her türlü imkanımızla yanınızdayız dediler. Onlara da şükranlarımızı bildirdik.

"YARDIM TEKLİFİNDE BULUNAN DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Malatya ve Elazığ depremlerin acıları hala yüreğimizde iken İzmir'den gelen bu deprem bizi çok üzmüştür. Türkiye'nin deprem bölgesinde yaşadığı gerçeğini her seferinde hissediyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stoğumuzu yeniliyoruz. İnşallah her geçen gün afetlere karşı ülkemizi hazır hale getiriyoruz. Bir kez daha İzmirlilere geçmiş olsun diliyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.

"SALGINA KARŞI HALA KESİN VE ETKİLİ BİR ÇARE BULUNAMAMIŞTIR"

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüssalgını sürecinde canla başla fedakârca çalışan sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bu salgın malesef yeni dalgalarla hala yoluna devam ediyor. Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği, can kaybı sayısının 1 miyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili çare bulunamamıştır.

"HEDEFİMİZ RİSKLİ GRUPTAN BAŞLAYARAK TÜM VATANDAŞLARIMIZDIR"

Fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir. Türkiye bir yandan Çin, Rusya, ABD'deki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir. İnşallah bahar aylarında kendi aşamızı uygulama aşamasına gelmiş olacağız. Bilim insanlarımızın uygun gördüğü aşının birini ya da birinden fazlasını vatandaşlarımıza uygulamayı planlıyoruz. Amacımız risk grubunda olan vatandaşlarımızdan başlayarak bütün vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.

"155 ÜLKE VE 8 ULUSLARARASI KURUŞUN TALEBİNE CEVAP VERDİK"

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi. Bırakın yardımlaşmayı, dayanışmayı salgın karşısında mazlum ve mağdurlar adeta kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak örnek bir tavır ortaya koyduk. Tüm dünyada din, dil, ırk, bölge ayrımı yapmadan yardımına koşmayı kendimize görev addettik. Salgın döneminde 155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek paylaştık. Maskeden solunum cihazına ve kimi ilaçların üretimine kadar kendimiz ve tüm dostlarımız için en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk.

"DÜNYANIN EN GENÇ VE NİTELİKLİ BİR NÜFUSUNA SAHİBİZ"

Bundan sonra da aynı insani ve vicdanı tavrımızı sürdüreceğiz. Türkiye artık 84 milyonu bulmak üzere nüfusu içindeki 15 milyona yaklaşan ilk ,orta, lise öğrencisi ve 8 milyon üniversite öğrencisiyle imrenilecek genç bir insan kaynağına sahiphtir. 30 yaş altı nüfusumuzun toplam nüfusa oranı yüzde 40'a yaklaşıyor. Çeşitli statülerde ülkemize yaşayan 5 milyon yabancıyı da ekleyince rakam 90 milyonu buluyor.

"EN AZ ÜÇ ÇOCUK RASTGELE SÖYLENMİŞ İFADE DEĞİLDİR"

Doğum oranları düşüyor olsa da hala dünyanın en genç ve nitelikli nüfusuna sahip ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.En az üç çocuk temennisi rastgele söylenmiş bir ifade değil. Ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahiptir. Genç nüfusumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Genç demiyorum aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyoruz. İnsani ve milli değerlerle donanmammış, çağın teknolojine hakim yetiştirilmemiş genç nüfus bir sorun haline dönüşür. Bunun için eğitim, kültür, bilim alanındaki hassasiyetimizi sürekli daha ileriye taşıyoruz. Geçtiğimiz asra gelişmiş bu sıfatla d amga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle kaygı içine girdiklerini görüyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZLE PEKÇOK PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ"

Bu endişenin batıda yükselen İslam d üşmanlığı ve yabancı karşıtlığının ana sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Türkiye geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Bilim toplantılarında ve ödül törenlerindeki gerçeği sizlere paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin tarihi atılımı bilim ve aaraştırma faaliyetlerinde önümüzü açmıştır. Her projeye ve başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde şahsi destek verdim. Türnkiye'nin sağlıktan savunma sanayine kadar dünya çapında başarılar ortaya koymasının gerisinde güçlü işbirliği ve yoğun çalışma iklimi vardır. Gençlerimize ve çocukluğumuza bilim ve araştırma şevki kazandırmak için Türkiye çapında pekçok proje yürütüyoruz.

"EN BÜYÜK DESTEĞİMİZİ BİLİM İNSANLARINDAN ALIYORUZ"

Bu gayretlerimizin karşılığını da yavaş yavaş almaya başladık. Şu kritik süreci başarıyla geride bırakıph 2023 hedeflerine ulaştığımızda karşımızda yepyeni bir Türkiye göreceğiz. Artık geleceğimize dün olduğundan daha fazla umutla bakıyoruz. Ülkemize ve kendimize olan güvenimizin artması, 2053 vizyonumuzun altını daha güçlü bir şekilde doldurmamızı sağlıyor. Önümüze çıkarılan engellere ve maruz kaldığımız saldırılara rağmen Türkiye'yi ilk sıralara taşımakla kararlıyız. Bu konuda en büyük desteği bilim insanlarımızdan bekliyoruz.

"AZİZ SANCAR MARDİN'DEN ÇIKIP BİLİM BASAMAKLARINI TIRMANMIŞTIR"

Emeğiniz, gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ödüllerini veriyoruz. Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Taner Demirel hocamızı tebrik ediyorum. Taner hocamız daha önce de kendisine başka ödülleri de tevdi ettiğimiz, kanser alanındaki çalışmalarını yakından bildiğimiz ülkemizin gururu bilim insanlarından biridir. Aziz Sancar, Mardin'den çıkıp Amerika'da bilim basamaklarını tırmanmıştır. Taner hocımız da Yozgat'tan çıkıp kendini yurtdışında yetiştirip ülkemizde devam eden bir değerimizdir. TÜSEP Hizmet Ödülünü Koçak Parma İlaç Sanayii'ne veriyoruz. Yerli Covid-19 aşısının üretiminde ülkemize değer katmıştır.

"ÜLKELERİNE DÖNDÜKLERİNE SELAMLARIMIZI İLETMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Ülkemizin bilim alanında medarı iftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza sağlıklı huzurlu ömür diliyorum. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu için ülkemizde bulunan misafirlerimizden ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi rica ediyorum. Bu toplantının gerçeleşmesinde emeği geçenleri özellikle teşekkür ediyorum.