Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programına katılıyor.
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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.
''VİRÜSE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ZORLU MÜCADELEDE HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK''
Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri hatırlatan Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur."" dedi.
Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır." diye konuştu.
Erdoğan, alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımlarının engellenmeye çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür."
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."
"EN ÇOK VERGİ YÜKÜNÜ SİGARAYA YÜKLÜYORUZ''
"En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz." diyen Erdoğan, şunlar kaydetti:
"Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz."
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