Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları:

NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriyedeki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.