Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu’na gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız.

Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez, kimse bizi bölemez. Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

"SÖZ KONUSU MÜSLÜMANLAR OLUNCA ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz. Haksızlıklara karşı mücadelenizi sürdürürken hiçbir zaman hukuktan ayrılmadınız. Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldular.

Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır. Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimiz. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.

El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.

Kimse batılı ülkelerde artan İslamofobiye bigane kalamaz kalmamalıdır. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla barış içinde yaşama sorunumuz yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz. İslam bir barış dinidir.

Keşmir'in Arakan'ın Filistin'in acısı bizim acımızdır. Suriye'nin acısı bizim acımızdır. Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"KAŞIKÇI'NIN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistinin, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerifin hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Bugüne kadar acıları yatıştırma gibi bir yanlışın içine düşmedik. İnşaallah bundan sonra da düşmeyeceğiz. Kudüs davası yalnızca Filistindeki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir.

FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi için gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz.