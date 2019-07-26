Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da 69. Hasat Bayramı'nda konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu sene 69. düzenlenen hasat bayramının Polatlı ve Ankaralı çiftçilerimizle beraber tüm üreticilerimize hayırlara vesile olması için Rabbimden niyaz ediyorum. Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabır, tevekkülle geçirilen 1 senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler Rabbimizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. Böyle bir günde buradaki çiftçilerimizin nezdinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticeliremizin Hasat Bayramını kutluyorum.

1 MİLYAR 200 MİLYON TL'Yİ KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE ÖDEYECEĞİZ

Az önce elektrikli traktörün denemesini yaptık. 45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün bu özelliğiyle çiftçilerimizin maliyetlerini ciddi düşüreceğine inanıyorum. Emeği geçen herkesi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Bir müjde daha veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilerimize veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon TL desteği Kurban bayramından önce ödeyeceğiz.

DEVLET OLARAK DÜZCELİ KARDEŞLERİMİZE DESTEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Düzce'de felaketin ardından sivil toplum kuruluşlarımız ve devlet olarak süratle harekete geçirdik. Valilik, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, kurum ve kuruluşlarımız orada çalışmalarını sürdürdüler. AFAD ve Düzce Valiliğimiz enkazı kaldırırken diğer taraftan zarar tespit çalışmalarına başladık. 41 köy ve mahallede 1899 üreticimize ait 96 dekar açık alanda çok ciddi hasar oluştu. Bilhassa Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova'daki üreticilerimiz olumsuz etkilendi. Heyelan ve sel, su baskınıyla yaşanan afetler Tarım Sigortaları Kanunu kapsamıdır. Tarım sigortası bulunan üreticilerimizin zararları inşallah bu kapsamda karşılanacaktır. Ayrıca felaketin yaşandığı bölgeyle ilgili Genel Hayata Etkililik kararı aldık. Zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılması, yardımların etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde ilgili birimlerimiz sahadaki çalışmaları çok yakından takip ediyor. Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin desteği için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimizi vereceğiz. Bir kez daha Düzce halkına geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

ŞİMDİYE KADAR 120 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK VERDİK

Bizim nazarımızda buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur. Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Son 17 yıldır özel önem ve öncelik verdiğimiz alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduk. Çiftçilerimize bugüne kadar Bay Kemal diyor ya, bak Bay Kemal dinle, yalanla bu iş yürümez. Burada resmi rakamları veriyorum. 120 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Türkiye'nin üretim kapasitesini arttırmak, tarım alanındaki potansiyelini layıkıyla harekete geçirmek için çok büyük emek sarfettik.