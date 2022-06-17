Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Bu stadyumda Altunizade Stadyumu diye geçerdi, çok top oynadım. Bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu. O heyecanı yaşamak ve öğrencilik yıllarımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.
Yağmur, kar, çamur demeden fedakarca görev yapan öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Her eğitim-öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesiller yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız güçleniyor. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak.
Bunun için 20 yıldır önce eğitim-öğretim diyoruz. Eğitim-öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bütün imkanlarımızı eğitim-öğretim için seferber ediyoruz. Erkeğiyle, kızıyla tüm evlatlarımız okusun, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim imkanına kavuşsun istiyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadele içindeyiz.
EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR
Tüm bütçelerde aslan payını eğitim-öğretime tahsis ettik. 81 vilayetimizde çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu sınırlı ailelere verdiğimiz desteklerle, çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik.
Şayet, eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadromuzu 730 bin atamayla güçlendirmeseydik, 2002'den beri gereken önceliği vermeseydik biz de salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırdık.
Son 20 yılda tüm bunları ve pek çok adımı atarak eğitimde kesinti yaşanmasının önüne geçtik. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmasına rağmen, kalitede en çok artış sağlayan ülkeyiz. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki yükü kaldırdık.
ÇOCUKLARA UYARI
Her yerde matematik anlayışıyla TÜBİTAK ve üniversitelerle matematik seferberliğini başlattık. 3 bin anaokulu ve 40 bin anasınıfı hedefini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.
Bugünden itibaren 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil dinlenmek, oyun oynamak, keyifli vakit geçirmek demektir. Tatilin sevincini yaşarken kitaptan, okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ziyan etmeyin. O bağımlılık da tehlikeli. Bir sanatla ya da sporla ilgilenin.
Bu hafta sonu YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum.
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