Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da açıklamalar

Afrika ülkelerindeki resmi ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye Nijeya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik. İş birliğimizi geliştirmek hususunda aynı kararlığı paylaştığımızı memnuniyetle söylüyorum.

Nijerya Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Resmi törenin ardından iki lider heyetler arası ve baş başa görüşme gerçekleşti.