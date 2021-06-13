Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor!

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İttifakın temelinde yer alan ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

Türkiye olarak PKK, FETÖ, DHKP-C'sine birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sadece Türkiye'de değil birçok bölgede veriyoruz.

TÜRKİYE NATO'NUN DA SINIRLARINI KORUYOR

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sınırları NATO'nun da sınırlarını da oluşturuyor biz aynı zamanda NATO'nun da sınırlarını koruyoruz.

1952'den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katkılar güven taşıdır. Zirvede müttefiklerimize ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanın Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, Sayın Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derece Türkiye Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. İçeride dışarıda birçok dedikodular oldu, bunları geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım.

Biden ile görüşme alanımız çok geniş zira 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

Savunma Sanayine yönelik birçok masa üzerinde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir ABD var. Parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde tüm bunlarla beraber çok ciddi bir ödemeyi yapmış Türkiye var. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır.

Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık. Bizim tüm derdimiz NATO'nun gücüne güç katacak, amasız ve fakatsız yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Söylem ve eylemde müttefiklik ruhunu Amerika'dan görmek istiyoruz.

ABD ile daha başka birçok savunma sanayisinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor.

Amerika Afganistan'ı yakın bir zamanda terk edecek, burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Afganistan sürecini de görüşeceğiz.

NATO'nun Türkiye'nin terörle desteğine verdiği mücadeleye ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımları olan bir dostumuz olmuştur." dedi.

"24 NİSAN'I UNUTTURACAK ADIMLARI ATMIŞ OLURUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinden beklenilen hedefe ilişkin soruya şöyle yanıtladı:

"Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık.

Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin istekleri tam manasıyla destek buldu mu derseniz buldu diyemem. Şu anda NATO ülkeleri içerisinde, üzerine düşen görevleri tam manasıyla yerine getiren ülkelerden bir tanesi, ilk 5'in içinde olmak suretiyle Türkiye'ydi, bunu kendileri de takdir ediyor.

Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz."

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervi tartışmalarına ilişkin, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk." dedi.

MÜSİLAJ SORUNU

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin, " Biz mesajlarımızı verdik, YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları konuştuk. Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 7/24 esasına göre bu çalışmalar devam edecek. Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Brüksel'de yarın yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.