Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz 'un 100. yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da halka seslendi.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kütahya'da bugün yapılan toplu açılış töreninde 50 bini aşkın vatandaşın olduğunu belirterek, "Hepsinin sizlere selamı var. Bugün Afyonkarahisar da bir başka. Burada da yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal, bak; Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3,5 yıl aradan sonra Afyonkarahisar'a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Zafer'in arefesinde, 'Zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

"Şehitler diyarı" Afyonkarahisar'da vatan, bayrak ve ezan için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüzbaşı Agah Efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey'i, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize özellikle Rabb'imden şifalar diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle bir arada olamadık. Ama yeniden Afyonkarahisar'dayız. Büyük Zafer'in arifesinde, zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük zaferin yıldönümünde Kocatepe'den taarruz emri veren başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, yüzbaşı Agah efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe kahramanı albay Reşat Bey'i, şehitliklerde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, askerleri burada tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyorum.

Gazilerimize özellikle rabbimden şifalar diliyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimle aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Meydanı hıncahınç dolduran gençlerimiz, kadınlarımız, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi perçinledik. Cumartesi günü bir başka destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfımızın öncülüğünde muhteşem bir buluşmaya imza attık.

Malazgirt meydanında on binlerle birlikte zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kurduk. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951. yılında yaptığı gibi omuz omuza saf tuttuk.

"ZAFERLERİMİZİ AYRIM YAPMADAN KUCAKLIYORUZ"

Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı dönemde Ahlat ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz.

Buradan size sesleniyorum; artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Ben size inanıyorum, 2023'ün evet bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı yeniden olacağına inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz.

Hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyor, 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Canları pahasına bizlere bıraktığı emanetlere karşı mesuliyetlerimizi hatırlıyoruz.

"MİLLETİMİZİ AYAKTA TUTAN SÜTUNLARIN YIKILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanı, vesayetçilerin oyunları, FETÖ'sünden PKK'sına kalleş saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdan hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar.

"TEK PARTİ FAŞİZMİYLE YANIP TUTUŞANLAR..."

Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler. Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de inşallah hedeflerine asla ulaşamayacaklar.

Ülkemizin şahlanışlarına set vurma gayretlerini yine sizlerle birlikte aydınlık yarımlarımızın teminatı, gençlerimizle birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Ecdadımızın izlerini takip ederek Türkiye'yi ahlak, erdem, adalet, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

Afyonkarahisar kurtuluş savaşımızın sembol şehirlerinden biridir. Yiğitliğin, mertliğin, kahramanlığın, istiklalin şehri Afyonkarahisar toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuş mubarek bir yerdir. Afyonkarahisar'da 7 şehitliğimiz var. Gençlerimizin o şehitlikleri ziyaret etmesini, kitabelerini dikkatle okumasını rica ediyorum.

Özgürce yaşadığımız toprakların ne pahasına bizlere vatan kılındığını bizzat yerinde görün. Ecdadın ne bedeller ödediğini, nelerden vazgeçtiğini vücudunuzun tüm hücrelerine nakşedin.

Sadece Afyon'daki abideler değil Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar vatanımızın dört bir köşesinde şehitliklerimiz ve yiğitlik destanlarıyla doludur. Dünyada 78 şehitliğimizin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin birer sembolüdür. Bizler bunun için Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz.

Bu topraklar şüheda yurdudur diyoruz. Biz şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz diyoruz.

"PARTİMİZİN TEMELLERİNİ AFYON'DA ATTIK"

Şehitlerimizden aldığı ilhamla kutlu yürüyüşümüzü buradan başlattık, partimizin temellerini Afyon'da attık, vizyonu burada çizdik. 21 yıldır Afyon'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz.

Sizin katkılarınızla, hayır dualarınızla aşılmaz denilen elhamdülillah nice engelleri aşıp, buralara geldik. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımlarla tanıştırdık.

Ülkemize her alanda çağ atlattık. Afyonkarahisar'a son 20 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 34 milyar lirayı geçiyor. Bay Kemal böyle laflar olmuyor, icraat icraat. Şehrimize ikinci devlet hastanesini elhamdülilah aynı şekilde ikinci devlet üniversitesi olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk.

"AFYON'DA 1359 SOSYAL KONUT İNŞAATI SÜRÜYOR"

Toplam 57 adet spor tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar himayemizde 4 yıldır dünya motocross şampiyonasında yüzbinlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor.

Sosyal yardımlarda Afyonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1341 yataklı 23 hastaneyle birlikte 53 adet sağlık tesisi yaptık.

Çevre ve şehircilikte Afyon'da TOKİ eliyle 9 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1359 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Garnizon ve millet bahçesinin olduğu toplam 9 millet bahçesi projemiz var.

Bölgemizde kültür ve termal turizmine dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada Afyonkarahisar'a 585 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik.

"AFYON-ANKARA 1.5 SAATE, İSTANBUL İSE 3.5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı sürüyor. Afyonkarahisar-Ankara arası 1,5, saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2,5 saate düşecek.

Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Afyonlu çiftçilerimize 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan ülkemizi daha güçlü şekilde selamete çıkaracağız. Sanayi ve teknolojide Afyon'a 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer ilçe ve beldelerimize doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Muhalefet birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya çalışırken biz 85 milyonun tamamını hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı?

Toplu konut, altyapı yatırımları, eğitim, sağlık, spor tesisleri, çevre toplamda 220 eseri şehrimize kazandırıyoruz.

Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023'te Türkiye gelecek asrına yön verecek tarihi seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar.

Uyanık olacak, hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize, siz Afyonlu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En kısa vakitte yeniden hasbıhal etmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.