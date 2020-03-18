18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
3 saat 50 dakika süren ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği toplantı sonrası koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıklayan Erdoğan, koronavirüse (COVİD-19) karşı ilaç ve aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettirildiğini açıkladı.
"ARAŞTIRMACILAR VE KURUMLAR BİR ARAYA GELDİ"
"Yaşadığımız bu kritik süreçte, gıda, temizlik, su, iletişim ve diğer temel ihtiyaçların kesintisiz devam ettirilebilmesi için üretimden lojistiğe kadar her türlü tedbiri aldık, alıyoruz." diyen Erdoğan, "COVİD-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını yürüten Sanayi ve Teknolojimiz Bakanlığımız, bu konudaki tüm önemli araştırmacıları ve kurumları bir araya getirdi. Tanı kiti konusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var." dedi.
"TECRÜBELERDEN İSTİFADE EDECEĞİZ"
Merkel, Macron ve Johnson ile dün gerçekleştirilen ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin de ele alındığı zirveyi hatırlatan Erdoğan, "Önceki gün Almanya, Fransa, İngiltere liderleriyle, dün de İtalya Başbakanı ile yaptığımız telefon görüşmesinde, ülkemizin bu salgın hastalık konusunda muhataplarına yapabileceği katkıları da ele aldık. Salgın ilk başladığında Çin’e de tıbbi malzeme desteği vermiştik. Aynı şekilde Türkiye olarak biz de bu ülkelerin tecrübelerinden istifade edeceğiz." şeklinde konuştu.
"RAPORLU İLAÇLARDA HASTANEYE GİTMEDEN İLAÇ"
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ilaçları rapora bağlı yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, rapor süresi bitiminde hastaneye gitmeden ilaçlarını almaya devam edebilmelerine imkan tanıdık." ifadelerini de kullandı.
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