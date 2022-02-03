Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiev'de kritik açıklamalar

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Ukrayna krizinin tırmandığı günlerde kritik bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelensky ile yaptığı basın toplantısında ilk sözü ev sahibi lider Zelensky aldı.

Zelensky'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. 30 yıl önce bugün Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkileri ilk kez tesis ettiler. Bugün işbirliği ve dostluğumuzu çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşmasını onayladılar.

Hepimizi bu adımdan dolayı tebrik ediyorum. Uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu iş dünyası için yeni kazanımlar, istihdamlar, yatırımlar, ülkelerimizin refah düzeyinin artması demektir. Anlaşma imzalanmadan önce geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin, isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Serbest ticaret anlaşması da bu hedefe istediğimizden daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacaktır.

"EGEMENLİĞİMİZE DESTEK VEREN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze destek ve Kırım'la ilgili Türkiye'nin aktif katılımı için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

Kırım'da konut inşasını kapsayan konuda adımlar kat ettik. Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için sayın Cumhurbaşkanına özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif şekilde gelişiyor. Ukrayna yabancı iş dünyası için elverişli şartlar oluşturmakta. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerini teşvik edip destekleyeceğiz. Yeni projelerle daha da aktif hale gelmesini bekliyoruz.

"BUGÜN BAYKAR MAKİNE İHA'LARI UKRAYNA'DA OLACAK"

Savunma sanayini özellikle ele aldık. Savunma projelerini hayata geçirmek, ortak teşebbüsleri kurmak. Bugün Baykar Makina İHA'ları Ukrayna'da olacak. Biz aynı zamanda enerji zamanda enerji sektöründe etkileşimimize yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz.

Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek. Toprak bütünlüğümüze desteği için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında Türkiye'nin arabulucu rolü için de teşekkür ediyoruz

Kovid-19 sebebiyle uygulamaya konulan tüm kısıtlamalara rağmen yaklaşık 2 milyon turistimiz rekor kırdı. Ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Bunlar devletlerimizin kardeşliğini garanti eden, halklarımızın dostluğu için sağlam dayanaklardır.

"BU ZİYARET UKRAYNA'NIN DOSTUNUN KİM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin başkonsolosluklarını açma inisiyatifini destekliyoruz. Biz de Antalya'daki Ukrayna konsolosluğunu başkonsolosluğuna dönüştürerek vatandaşlarımızı daha aktif korumaya gayret göstereceğiz. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostu kimin olduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacak aynı şekilde her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır.

Zelensky'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü aldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik Toplantımızın onuncusunu az önce gerçekleştirdik.

Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Şahsıma, eşime, heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor.

"KIRIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Liderler seviyesinde ya da teknik düzeyde memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugün bir kez daha vurguladık. Yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz diye gayret ediyoruz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz.

Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçilerce idare eden misyona desteğimiz sandır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barış ve diplomatik yollardan sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

"UKRAYNA'DAKİ TÜRK ŞİRKETLERİ BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe taşıyacağına inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlardan bir tanesi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki altyapı projelerini başarıyla sonlandırmaları bizi gururlandırıyor.

Turizm alanındaki işbirliğimiz giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Ülkelerimizin arasında tarihi dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumu değerlendirdik.

"ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce yönetilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz."

Bugünkü toplantılarımız, imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşıma irademizin birer sembolüdür. İkili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum. Kıymetli dostuma nazik ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekrarlıyorum.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Türkiye ve Ukrayna'nın imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'nın detayları şöyle:

Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında “Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Türk Standartlara Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Stardardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırası - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev’de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşmasının tadil edilmesine yönelik protokol - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy

Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine dair Çerçeve Anlaşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov

Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine ilişkin protokol - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko

Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına ilişkin eylem planı - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko