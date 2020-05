HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı atama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakim ve Cumhuriyet savcılı olarak size düşen görev adalet kulesini, merhum şehit Mehmet Selim Kiraz gibi hayatınız pahasına korumaktır" ifadelerini kullandı.

Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır. Vicdanınızı ve izanınızı kanınlar dışında asla hiçbir kimsenin emrine vermemenizi istiyorum. İlkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağından şüpheniz olmasın. Ama başınızı yastığa koyduğunuzda içinde hissedeceğiniz mutluluğun bedeli hiçbir şeyle mukayese edilemez. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. İçinizde şan, şöhret peşinde olan varsa herhangi bir alanın fenomeni olmalıydı.

Hakim ve Cumhuriyet savcılı olarak size düşen görev adalet kulesini, merhum şehit Mehmet Selim Kiraz gibi hayatınız pahasına korumaktır.

Her ne kadar yüzyüze olamazsak da hakim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımızın aynı duyguları hissettiğini biliyorum. Attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımı unutmayın.

Yargı Reform Paketi'nin ilk ikisi yürürlüğe girdi. Yeni yasama döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin hizmetinde olacağız."