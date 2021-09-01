Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine gönderdiği video mesajda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e başkonsolosluğun açılış sürecinde verdiği destek için teşekkür etti.
DHA'da yer alan habere göre Erdoğan, "Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başkonsolosluğumuz yalnızca vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.
"SIRBİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR"
Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktır. Sırbistan ile iş birliğimiz kazan-kazan temelinde her alanda günden güne gelişiyor. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor.
Sancak'ın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar-Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad-Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak.
Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mızda kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği destekten dolayı değerli dostum Sayın Vucic'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"İLK DESTEK VEREN LİDERLERDEN BİRİ DE SAYIN VUCİC OLDU"
Erdoğan, Sancaklı vatandaşlara 15 Temmuz darbe girişiminde sergiledikleri dayanışmanın aralarındaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Sayın Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içerisinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız. Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda iş birliği içinde olacağımız dostlarımız olarak biliyoruz.
Balkan haklarının dostluk, dayanışma ve iş birliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!