Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a ABD başkanlık seçimleri sonrası mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, Sayın Başkan, ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin,son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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