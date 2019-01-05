Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında çiftçiye verilecek tarımsal desteğin müjdesini de açıkladı. Toplamı 2 milyar lirayı aşan çiftçiye destekle ilgili Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- 2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum.

- Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira. Diğer destekler 167 milyon lira, toplam 2 milyar 35 milyon lira.

"Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük" diyen Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2019'da biteceğini belirtti ve "Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.