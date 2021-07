Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere: Siyasi hırsızlık en kötüsü

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TBMM'nin 27'nci dönem çalışmaları verimli şekilde sürüyor. 188 kanun teklifini kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108'i uluslararası anlaşma onayıdır. TSK için 17 tezkere kabul edilmiştir. RTÜK, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, HSK üyeleri seçimlerini yapan Meclisimiz Sayıştay'ın yeni başkanını belirlemiştir. Meclis iç tüzüğü değişikliği ve 11'inci kalkınma planı Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplanmıştır. Bu yasama yılında Meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanaklarda kayıt altına alınmıştır. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Bu konudaki gayretleriniz ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum.

Mahşeri vicdanın en düzeydeki temsilcisi olan TBMM'nin medeni bir çalışma ikliminde çalışmalarını sürdürmesine önem veriyoruz. Yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesi olumlu netice vermektedir. Her gün bir bakanımızın Meclis'te bulunmasını sağlayarak talep ve tespitlerin en düzey muhatabına ulaştırılmasını temin ettik. Biz de milletvekillerimizle kahvaltılı sohbet toplantımızı başlattık ve devam ediyor. Ekimde Meclis açıldığında bu toplantıları yeniden başlatacağız. Buluşmalarımızda sizlerle özgürce sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacağız.

"İL ZİYARETLERİMİZİ HIZLANDIRDIK"

Salgın tehdidinin azalmasıyla il ziyaretlerimizi de hızlandırdık. Zonguldak, Hatay, Sakarya ve Diyarbakır'da çok güzel, coşkulu heyecanlı programlar gerçekleştirdik. Bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Sizlerden de kendi şehirlerinizi kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi istiyorum. Erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Yılın her günü ana kademesinden tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı karşı tarafından yalan ve iftirayla doldurduğunu unutmamalıyız.

"KARALAMA KAMPANYALARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

CHP ve şürekâsı kendilerince yakaladıkları fırsatlarını değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını yükselterek milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi çevrelerden aldıkları desteklerle bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Onların gündemlerinin peşine takılmayacak sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız. CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, istismarı gözden kaçırmak için başlattıkları karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz.

AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmak, milletle bir olmaktır. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilaj üstesinden bilimin ışığıyla geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple sizlerden tüm vaktinizi ve enerjinizi milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik çalışmanızı istiyorum. Bu mevziiyi kaybettiğimizde tüm kazanımların tehdit altına gireceğini unutmamalıyız.

"TEK SİYASİ YAPI YİNE BURASI"

İnsanımız eğitimden sağlığa, çevren toplu konuta, enerjiden sosyal projelere kadar bizim dönemimizde buluştu. Temel hak ve özgürlük alanlarında her kesimin sıkıntılarını ortadan kaldıran kazanımlar bu dönemde elde edildi. Ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki, Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek tek siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletmek konusunda yeni ihtiyaçlarını yapacak olan yine biziz. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak derdi millet olan, insan olan, devlet olan başka bir siyasi kadro yok.

Milletimiz karşılaştığı her meselenin halli konusunda bizim ne yaptığımıza bakıyor. Hiçbir meseleyi, sıkıntıyı, talebi görmezden gelmiyoruz. Salgın dönemi AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle karşımızdakilerin boş teneke misali siyaset yapması farkının görülmesini sağladı. Hastanelere karşı çıkanların sırf laf olsun diye bunu yaptıkları ortaya çıkmıştır. Hastaneden köprüye, havalimanından otoyola her alanda bunun örneklerini görmek mümkündür. Biz ülkemize kazandırdığımız her hizmeti, milletimizin tamamının hizmetine sunuyoruz. Buradaki mesele engellenmeye çalışılan projeler, yatırımlar konusunda sergilenen samimiyetsiz, temelsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde anlatılmasıdır.

"SİYASİ HIRSIZLIK EN KÖTÜSÜ"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. Ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temelin üzerine kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi sorununa çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemimizde yine kendimizle yarışacağız.

Biz, kimin ne dediğine, ne yaptığına hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimize ayrı ayrı neler yapacağımıza, hangi yeni hizmetleri kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin ne sıkıntısı varsa, talebi neyse yerine getirmenin yolunu arayacağız. Biz, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet eseri ve yatırım olan, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir ittifakız. 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacak ve ülkeyi yönetme sorumluluğu üstleneceğiz. Türkiye'nin eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel liderlik düzeyine mutlaka çıkaracağız.

Mayıs ayı itibariyle sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 41 seviyesinde yükseliş gösterdi. İşte biz ekonomiyi böyle konuşuyoruz, böyle kantara çıkarıyoruz, sanayiyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye adım adım hedeflerine yaklaşıyor.

15 TEMMUZ

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümüdür. Meclisimiz o gece sergilediği cesur duruşla gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Biz bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz, yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'nın en büyük finans olaylarını koordine eden yakalandı, getirildi, sorgulamaları yapıldı, şimdi yola devam ediyoruz. Örgütün ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için fırsat kollayan mensupları olduğu açıktır. FETÖ'nün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Dinimizi yıllardır bunlar sömürdüler. Evet, açık söylüyorum, aldandık. Şimdi toparlandık. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir atmosferde götürüyoruz.

Ülkemizin güvenliği artık tehditlerin bulunduğu yerde başlıyor. Fiili ve potansiyel tehdidi, saldırıları sınırlarımıza dayanmadan önleme konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bu güçlü altyapıyı kurmazsak bu topraklarda bizi huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını biliyoruz, görüyoruz. Bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine sadece silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı saldırıların siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın doğal mecrasından olmadığının farkındayız. PKK'ya da FETÖ'ye de diğer yapılara karşı da teyakkuz halini sürdüreceğiz. Bu sadece bizim, sadece siyasetin sorumluluğundaki bir mesele değil. Yeni nesillerin, çocuklarımızın bu anlayışı okul öncesinden başlayarak, geliştirerek kazanmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller elimizden akıp gitmeye mecburdur. 15 Temmuz gibi hadiseler bize sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır.

KKTC ZİYARETİ

Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz. KKTC'deki bu yıl Kurban Bayramını kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır. Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum."