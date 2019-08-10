Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. "En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazreti İbrahim'den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelime-i şehadeti, namazı, zekâtı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi’nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz."

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan emniyet kemerlerini kullanmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."