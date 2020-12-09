Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir, Fransız devi PSG'ye konuk olurken maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde hakem tarafından Başakşehirli futbolcu Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:
Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN DESTEK PAYLAŞIMI
Sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelen skandala ilişkin bir paylaşım da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz.''
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2020
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: YANINIZDAYIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yayınladığı mesajında, Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda ''Irkçılığa Hayır'' ifadesini kullandı.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 8, 2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi. Gül, İngilizce olarak "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Irkçılığa dur de" paylaşımını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Irkçılık bir hastalıktır." değerlendirmesinde bulunarak kampanyaya destek verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Irkçılığa hayır" paylaşımında bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ırkçılık karşıtı paylaşımda bulundu.
Altun, Twitter hesabından, "Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." açıklamasını yaptı.
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