Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da öldürülen Mimar Başak Cengiz'in Ankara Yenimahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etmiş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ile telefonda görüşmüştü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." demişti.