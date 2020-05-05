HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme adımlarına dikkat çekti. "Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o kadar çabuk döneriz" diyen Erdoğan "Kazanımları riske atacak adımlar atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

"Koronavirüs ile mücadelede yeni safhaya geçtik. Atacağımız ilk adımları milletimizle paylaştık. Kabine toplantısında da belirttiğimiz gibi maske kullanımı, temizliğe özeneceğiz. Kazanımları riske atacak adımlar atmayacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Yardımcımız koordinasyonundaki planları güncelleyeceğiz.

Rehavete mahal vermeden ülkemizi bu salgın musibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında izin vereceğimiz işletmelere de milletimize de güveniyoruz. İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki günlerde diğer adımları da açıklayacağız. Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o kadar çabuk döneriz. Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir.

BARO-DİYANET TARTIŞMASI

Türkiye'nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. 2023 hedeflerimize doğru çok daha kararlı ilerleyeme devam etmeliyiz. Dünyanın şekillendiği bir döneme giriyoruz. Öncelikli olarak salgını aşmalıyız. Yeni sürecin öncülüğünü yapmak da 18 yıldır olduğu gibi AK Parti'ye düşüyor.

Salgınla mücadelemizin başarıyla sürmesi, gündemimizdeki meselelere daha sıkı şekilde yönelmemize imkan sağlıyor. Bakanlıklarımız kendi alanlarına hız veriyor. Meclis'te neticelenmeyi bekleyen çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır.

Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslama yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Bunlardan birileri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarının belirlenmesidir. Ankara Barosu'nun fütursuz saldırılarını gördük. Bu da bu düzenlemenin ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız.

YARGI REFORMU

Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız. Salgın döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç 'gelişmiş' diye tabir edilen ülkelerin sağlık, ekonomik ve sosyal dokularının güçlü olmadığını gösterdi.

Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha düzgün duruş sergilemiştir. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı çok daha büyük başarılara dönüştüreceğiz. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız."