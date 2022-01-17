Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta açıklamalar

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da katıldığı törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayırt etmiyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak yaşanan iki deprem bizi de üzmüştür.

Kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığı'mız vasıtasıyla gereken tüm yardımları Arnavutluk'a ulaştırdık.

Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en güçlü göstergesidir.

Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euro'ya mâl olan bu evlere sizlere teslim ediyorum. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak bizde sel ve deprem felaketleri yaşasakta Arnavutluk'a ve size olan sözümü hayata geçirdik.

"DARA DÜŞEN TÜM KOMŞULARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"

Arnavutluk ile hem ortak tarihi hem de ortak medeniyeti paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerindendir. Koronavirüs salgınında büyük büyük devletler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki drama gözlerini kaparken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm komşularımızın imdadına koştuk.

Bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak bizim elimizde.

Deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu sağlık ve huzur içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ve TOKİ başta olmak üzere tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

DEPREM KONUTLARI SHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

26 Kasım 2019 tarihinde Arnavutluk’un Laç kentinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk için de, Laç şehrimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik.” dedi.

26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’un kuzey bölgesindeki Laç şehrinde meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yaraları saracağız.” diyerek deprem yardımı ve konut inşası talimatı vermişti.

20 Temmuz 2020 tarihinde iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası TOKİ tarafından 73 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlanmış ve yöresel yatay mimari tarzda yapılacak konutların teslimi için “2022 yılının Ocak ayı” sözü verilmişti.

Arnavutluk’ta yeniden inşaat çerçevesinde örnek proje olarak gösterilen deprem konutlarının içme suyu, atık su, yağmur suyu gibi alt yapı hizmetleri ile yangın tesisatı, elektrik tesisatı ve asansör gibi işler de Arnavutluk’un ilgili kurumları tarafından kontrol edilerek kabulleri yapıldı.

"ÜLKEMİZDEKİ SEFERBERLİK RUHU NE İSE, AYNI HASSASİYETLE HAREKET ETTİK"

42 milyon avro bedelle toplam 522 konut, 37 ticari ünite ve 380 araç kapasiteli kapalı otoparkların teslimi için Arnavutluk’un Laç kentinde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin geçmişten gelen büyük bir gönül bağı ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu, ortak tarihin her iki ülke halkını birbirine her gün daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Osmanlı’da ilk Türkçe sözlüğü yazan Şemsettin Sami ile İstiklal Marşı’nı kaleme alan millî şair Mehmet Akif Ersoy’un, iki ülkenin konuştuğu ortak gönül dilinin mimarlarından olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşte bu köklü bağlardan dolayı iyi günlerimizde sevinci, kötü günlerimizde kederi paylaştık. Bu anlayıştan hareketle iki yıl önce yaşanan depremin hemen ardından Türkiye olarak Arnavutluk’un acısını acımız, derdini derdimiz bildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yaraları hızlı bir şekilde hep birlikte sarmak için Arnavutluk’a geldik. Tıpkı ülkemizde; Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde olduğu gibi; Giresun ve Ordu’da yaşanan sellerde; Antalya ve Muğla’daki yangınlarda nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk için de, Laç şehrimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik. İnşa çalışmalarımıza hızla başladık. Hamdolsun bugün de konutlarımızı, ticari alanlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanın teşrifleriyle teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.”

"YENİ KONUTLARI BÖLGENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN MİMARİYLE HAZIRLADIK"

“Afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarına göre hazırladığımız yeni yuvalarımızı; hem depreme karşı dayanıklı hem de; enerji verimli, sıfır atık uyumlu özelliklere sahip çevreci konutlar olarak inşa ettik.” diyen Bakan Kurum, “Yeni yuvalarımızı, kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Arnavutluk’tan doğan akarsuların Tuna’ya; oradan da Karadeniz’e ulaştığı gibi; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ufukla yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her anlamda Arnavutluğun yanında olacağız.”