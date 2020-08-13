Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu partinin kurucusu milletimizn kendisidir. Partide görec alanlar sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermştir. Milletimiz AK Parti'yi kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Üklemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır.

AK Parti milletin taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bütün çabamız milletimiz içindir.

Türkiyenin 14 Ağustos 2001den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Partiyi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.



"ORUÇ REİS'İMİZE SAKIN SALDIRMAYIN, BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ DEDİK"

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Ülkemiz salgın döneminde sahip olduğu alt yapının önemini ortaya koymuştur.

Sağlıktaki başarı çıtamızı gittikçe yukarı çıkarıyoruz. Konya'daki şehir hastanemizi de açacağız.

Lisans öğrencilerine göreve geldiğimizde 45 TL burs veriliyordu. Biz bunu 550 TL'ye çıkardık. 81 kent üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz.

26 olan havalimanı sayımız 56'ya yükseldi. Gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.

2002 Türkiye ekonomisi açısından dönüm noktası oldu. Yakaladığımız ivmeyle güçlü perfermans sergiledik.

IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz. Attığımız kakrlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Bugün dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz. Muhalefet çiftçimiz battı diyor. Hiç merak etmeyin Türkiye tarımda patlama yapacak. Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız.

Sadece seçim başarısını hedefleyen bir parti olmadık. Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi ilke edindik. Asla kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı unutmayacağız.

AK Parti kadınların en aktif olduğu hareketlerden biridir. 4 milyonu aşan kadın kolları üye sayısı vardır. Ünversitelerde kadın öğretim üyelerinin oranı yüzde 50'nin üzerinde.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir.

AK Partinin kadınları için AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum.

Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik saldırıya izin vermeyiz.