Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşehrilerine seslendi

Memleketi Rize'de hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaşanan afetle ilgili olarak, "Rize'de maalesef tabii aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok, bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen yine de oraları bir gidip, görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, çok daha güzel hale buraları getirelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Yarın programımız var. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz. Trabzon'da da saat 15.00 gibi oralarda inşallah mitingimizi yapacağız. Bu ziyaret de Doğu Karadeniz Rize, Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz.

"ŞEHİR HASTANEMİZİN YAPIMI DEVAM EDİYOR" Tabii TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm ayrıca mutlu oldum. Ve bütün bunlarla beraber süratle malum şehir hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Ama Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz ve bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üstyapıda adımları atmış olacağız. AK gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle elele olacak, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Yarın Cuma. Cumanız mubarek olsun şimdiden. Hep birlikte inşallah Cumanızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Gerek bakan arkadaşlarım gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu anda Rize'deyiz. Yarın Rize'de programlar var. O programları yapacağız ve aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız. Bu divan toplantısından sonra Rize programını valilik önünde inşallah açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Hepinize hayırlı cumalar hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağolun.