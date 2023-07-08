Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.
Bayburtlulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum" dedi.
Yerel seçimlerde de destek isteyen Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı inşasında 'Biz de varız' dedi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BAYBURT'A YAPILAN YATIRIMLAR
Bayburt'a yapılan yatırımları konuşmasında sıralayan Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcunu yeni eser ve hizmetlerle ödeme gayretindeyiz. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 farklı alanda her biri şehrimize değer katan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.