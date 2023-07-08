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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

Bayburtlulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlerde de destek isteyen Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı inşasında 'Biz de varız' dedi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.