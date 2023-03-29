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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri yürüteceğiz.

Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği inancıyla 85 milyon bir olarak mücadele edeceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken Türkiye Yüzyılı'ndan geri adım atmayacağız.

Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz.

Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk.

SEÇİM SÜRECİ

2002 seçimlerin 'Tek başına iş başına' diyerek girmiş ve iktidara gelmiştik. 14 Mayıs'ta kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi için milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz. Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız kararla, YSK'nın belirlediği takvime göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle Cumhurbaşkanı adayları belli oldu.

Şahsımızla birlikte 4 Cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Milletimizin 14 Mayıs'ta da ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma yolculuğunu devam ettirecektir. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı inşasına kimse set vuramayacak.

Seçim dönemini, mileltimizin acısına hürmeten uhuletle gerçimeyi planlıyoruz. 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur duruş bunun en güzel örneğidir. Doğruları konuşmaktan, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz.

İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaleti koruyacak, soğukkanlılığı muhafaza edeceğiz. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.

Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya ittifakıma oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamı bu ailenin mümtaz birer ferdidir.

Bu ülkeye eser kazandırmaktan, millete hizmet etmekten daha fazla gurur, bahtiyarlık, şan tanımıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylardan, partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemektir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KOLTUKLARININ ALTINA ALAN..."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi canbazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz.