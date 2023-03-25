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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşuyor

Giriş: 25.03.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu mübarek ayın tüm İslam dünyasına, tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.

Bu sene 11 ayın sultan Ramazan'a ulaşmanın sevincini, diğer tarafta deprem felaketinde 50 bin canı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. 14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden depremler, 85 milyonun yüreğine kor ateş gibi düştü. Deprem bölgesindeki kayıpların acısını derinden hissediyoruz.

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettik. Deprem konutları temelini attık, iftarımızı depremzede kardeşlerimizle açtık. Maraş ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata tutunma azmine şahit olduk. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz bu Ramazan'da bizden daha fazla anlayış göstermemizi bekliyor.

Hepimizin depremzedelerin yanında olması gerekiyor. İlim Yayma Vakfımızın sergilediği dayanışmayı artırarak devam ettirdiğini görüyorum. Geniş bir yelpazede yaptığınız çalışmaları takdirle karşılıyorum.

Burada sizlerin vasıtasıyla şu gerçeğin altınız çizmek istiyorum; bizler paylaşanın gücüne inanan bir milletin mensuplarıyız. Bizler Ramazan ayı geldiğinde çokça infak yapan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu kadim değerler milletimiz tarafından halen çok güçlü bir şekilde yaşatılıyor. Anadolu insanı elindekini ve avucundakini paylaşmayı sürdürüyor. İnsanlarımız oruçla, Kuran'la, iftar ve sahur sofralarıyla bu ayı idrak ederken, deprem bölgesindeki kardeşlerini de unutmuyor.

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