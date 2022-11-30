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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hatırlı olmasını diliyorum. 20 yılda yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh geleceğe hazırlıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımlarını sürdürerek 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz. Dün YİK toplantısında ifade ettiğim gibi son 2 ayda açılışını yaptığımız projeler tek başına abide hüviyetindedir.

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele ve mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz, başaracağız. 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilediği Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. 2022 üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak belli oldu. Küresel düzeyde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir.

"YARINI BİZ İNŞA EDECEĞİZ"

2023'ün her gününü dolu dolu geçireceğiz. Bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. Bunun için Türkiye'nin yarınını da biz inşa edeceğiz. Bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Ülkemize sağladığımız kazanımları, sorunların çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı istiyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ilişkin hayallerimizi paylaşmanızı bekliyorum.

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten ama buna hazırlanın. Milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmeliyiz. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz insanlarda bize karşı küslük, kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Ne yapıp edip 85 milyonun tamamına ulaşmalı, desteğini kazanmalıyız. Bunu da istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın asli vazifesi sahayı tutarak bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Diğerleri ise altılı masa olarak hangi amaçlar için kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olmayan şekilsiz, omurgasız bir projeyle çıkageldi.

Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki? Bu koalisyonlardan bu ülkeye fayda geldi mi? Netice alabildik mi? 20 yıldır istikrar var, güven var. Biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den en şurekasındanşurekasından ülkenin derdine derman olacak hiçbir söze, teklife, adıma rastlamadık.